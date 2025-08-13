ارتفاع قياسي للأسهم اليابانية
سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، في بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفاعًا قياسيًّا.
وصعد مؤشر "نيكي" المكون من (225) نقطة بنسبة 1.6 بالمائة إلى (42473.55) نقطة في التعاملات المبكرة، متجاوزًا المستوى المرتفع السابق البالغ (42426.77) نقطة، الذي سجله في 11 يوليو 2024، إذ قفز المؤشر إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم، مقتفيًا أثر ارتفاعات قياسية مماثلة هذا العام لمؤشرات عالمية أخرى.
وتجاوز المؤشر (نيكي) في وقت سابق من عام 2024م الرقم القياسي، الذي ظل صامدًا منذ عام 1989.
وسجل المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مستويات قياسية متتالية منذ 24 يوليو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع قياسي للأسهم اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.