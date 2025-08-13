ارتفاع قياسي للأسهم اليابانية

ارتفاع قياسي للأسهم اليابانيةسجلت مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، في بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفاعًا قياسيًّا.

وصعد مؤشر "نيكي" المكون من (225) نقطة بنسبة 1.6 بالمائة إلى (42473.55) نقطة في التعاملات المبكرة، متجاوزًا المستوى المرتفع السابق البالغ (42426.77) نقطة، الذي سجله في 11 يوليو 2024، إذ قفز المؤشر إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم، مقتفيًا أثر ارتفاعات قياسية مماثلة هذا العام لمؤشرات عالمية أخرى.

وتجاوز المؤشر (نيكي) في وقت سابق من عام 2024م الرقم القياسي، الذي ظل صامدًا منذ عام 1989.

وسجل المؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مستويات قياسية متتالية منذ 24 يوليو الماضي.