تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المستثمرين المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وكذلك البيانات حول التضخم في يوليو، التي قد تقدم مزيدا من الوضوح حول قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3378.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو يوم الجمعة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 1.4 بالمئة إلى 3441.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1317.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1127.37 دولار.
