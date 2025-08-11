تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%تراجعت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 بالمئة، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ وذلك بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، أن سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، قد بلغ (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة بانخفاض قدره (26 بالمئة) عن أواخر العام السابق، وذلك بعد أن بدأت الهند في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.

ووفقًا للـ"فاو"، فقد نزل مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13 بالمئة) العام الحالي، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام السابق، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.