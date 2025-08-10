بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 52.41 نقطة، ما يعادل 0.61 في المئة، ليبلغ مستوى 8649.41 نقطة.
وشهدت جلسة التعاملات تداول 423.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 22469 صفقة نقدية، بقيمة 85.3 مليون دينار كويتي (نحو 260.16 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35.33 نقطة، أي بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 7674.87 نقطة، بعد تداول 280.2 مليون سهم، عقب تنفيذ 15815 صفقة نقدية، بقيمة 36.4 مليون دينار (حوالي 111 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 59.27 نقطة، أي بنسبة 0.64 في المئة، ليبلغ مستوى 9319.95 نقطة، من خلال تداول 143.4 مليون سهم، عبر إبرام 6654 صفقة نقدية، بقيمة 48.9 مليون دينار (حوالي 149.14 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 39.39 نقطة، ما يعادل نسبة 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 7631.90 نقطة، عقب تداول 170.7 مليون سهم، عبر إبرام 7895 صفقة نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار (نحو 70.7 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.