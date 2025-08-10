بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 52.41 نقطة، ما يعادل 0.61 في المئة، ليبلغ مستوى 8649.41 نقطة.

وشهدت جلسة التعاملات تداول 423.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 22469 صفقة نقدية، بقيمة 85.3 مليون دينار كويتي (نحو 260.16 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 35.33 نقطة، أي بنسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 7674.87 نقطة، بعد تداول 280.2 مليون سهم، عقب تنفيذ 15815 صفقة نقدية، بقيمة 36.4 مليون دينار (حوالي 111 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 59.27 نقطة، أي بنسبة 0.64 في المئة، ليبلغ مستوى 9319.95 نقطة، من خلال تداول 143.4 مليون سهم، عبر إبرام 6654 صفقة نقدية، بقيمة 48.9 مليون دينار (حوالي 149.14 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 39.39 نقطة، ما يعادل نسبة 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 7631.90 نقطة، عقب تداول 170.7 مليون سهم، عبر إبرام 7895 صفقة نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار (نحو 70.7 مليون دولار).