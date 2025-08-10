محمد صلاح: التقنية أصبحت لغة الاقتصاد المعاصر ومحركاً أساسيا للتنمية

محمد صلاح: التقنية أصبحت لغة الاقتصاد المعاصر ومحركاً أساسيا للتنميةأكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الاستاذ محمد محمد صلاح، أن التقنية أصبحت لغة الاقتصاد المعاصر ومحركاً أساسياً للنمو وخلق الفرص في مختلف المجالات التي تسهم في نهضة الأمم والشعوب.

وقال صلاح خلال مشاركته اليوم بصنعاء في افتتاح المعرض والمنتدى التقني الأول 2025، إن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعي مسؤوليتها تجاه التحول الرقمي لقطاع الاعمال، وأنها تعمل عبر قطاعاتها وإداراتها المختصة على دعم الشركات (خاصة الناشئة والصغيرة) في تبني الحلول الرقمية ورفع الكفاءة والانتاجية، وتعزيز جسور التعاون بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث لتحويل المعرفة الى منتجات وخدمات وفرص عمل، وكذا تشجيع الابتكار المحلي ليكون قادراً على تلبية احتياج السوق اليمنية في الاتصالات والحوسبة السحابية والتحول الرقمي والخدمات المالية والتجارة الالكترونية والصناعة والخدمات.

وأشار الاستاذ محمد محمد صلاح الى أن مستقبل اقتصاد بلدنا يمر عبر عقول شبابنا، وهو ما ينبغي الاستفادة من أي فعاليات علمية تقنية للتعلم والتجربة والتشبيك والبحث عن شراكات واقعية، وتقديم حلول تنطلق من مشكلات حقيقية في سوقنا المحلي.