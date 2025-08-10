استقرار أسعار المستهلكين في الصين
استقرت أسعار المستهلكين في الصين خلال يوليو الماضي، فيما استمر انكماش أسعار المنتجين، وقد تأثرت معنويات المستهلكين والشركات سلبًا بضعف الطلب الداخلي والضبابية التي تكتنف وضع التجارة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين استقر الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع قدره 0.1 بالمائة في يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمائة مقابل انخفاض 0.1 بالمائة في يونيو، وهو ما كان أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة.
كما جاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في يوليو الماضي دون توقعات المحللين الاقتصاديين لانخفاض 3.3 بالمائة، وهو نفس معدل الانخفاض المسجل في يونيو الماضي.
