الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً

الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداًارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم ، مدعومة بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1بالمائة منذ بداية الأسبوع، ليستقر عند 3397.85 دولار للأوقية، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم ديسمبر إلى 3490.70 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة لتصل إلى 38.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمائة ليصل إلى 1343.64 دولار ، فيما استقر البلاديوم عند 1150.94 دولار.