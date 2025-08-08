ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوىأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية الأساسية على مستوى العالم ارتفعت في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية وارتفاع أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية، مما فاق أثر تراجع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر.

وأوضحت المنظمة، في تقرير اليوم، أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، وهو المعيار العالمي لقياس أسعار السلع الغذائية، بلغ 130.1 نقطة في يوليو 2025، بزيادة قدرها 1.6 بالمئة مقارنة بشهر يونيو، مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير 2023، رغم أنه ما يزال أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن ذروته في مارس 2022 التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن مكاسب أسعار اللحوم والزيوت النباتية في يوليو غلبت على الانخفاضات الملحوظة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر، مبينة أن أسعار الحبوب تراجعت بنسبة 3.0 بالمئة على أساس شهري نتيجة تحسن طفيف في توقعات الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة الرئيسية، مثل كازاخستان وأوكرانيا.

كما انخفضت أسعار تصدير الذرة وسط توقعات بزيادة الإنتاج في الأرجنتين والبرازيل، في حين ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، وزاد مؤشر السكر بنسبة 1.9 بالمئة، ويعود ذلك جزئيًا إلى ضعف نتائج حصاد مايو في البرازيل مقارنة بالتوقعات، وفقا لما ذكرته المنظمة.