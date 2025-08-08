دوت الخليج -

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي. ارتفاع طفيف في أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 3372.97 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة، مسجلة 3442.20 دولار للأوقية وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1336.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1139.98 دولار .

