الدولار يواصل خسائره
واصل الدولار تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الخميس، في ظل تصاعد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة، بهدف تحفيز الاقتصاد.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة تقارب 0.04 بالمئة عند 97.950 نقطة، بعد تراجعه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.26 في المئة إلى مستوى 146.95 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المئة، مسجلا 1.1671 دولار.
وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة، ليصل إلى 1.33655 دولار، مواصلا مكاسب متتالية للجلسة الخامسة على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاعات للعملة البريطانية منذ منتصف أبريل الماضي.
وفيما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5950 دولار، ارتفع اليوان الصيني على نحو طفيف ليسجل 7.1789 للدولار.
