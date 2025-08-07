النفط يرتفع بعد 5 أيام من الخسائر

النفط يرتفع بعد 5 أيام من الخسائرسجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الخميس، لتضع حدا لسلسلة خسائر دامت خمسة أيام، في ظل مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتا، أي ما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 67.09 دولارا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.

وجاء هذا الانتعاش عقب تراجع الخامين القياسيين بنحو 1 % أمس الأربعاء، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع، متأثرين بمخاوف مستمرة بشأن مسار الاقتصاد العالمي والإمدادات.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار ثلاثة ملايين برميل، لتسجل 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس الجاري، في إشارة إلى تحسن في الطلب المحلي.

في المقابل، ساهمت احتمالات إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا في تهدئة القلق من تعطل الإمدادات، وخففت من توقعات فرض مزيد من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية.