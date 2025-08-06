الذهب يهبط مع صعود الدولار

الذهب يهبط مع صعود الدولارهبطت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، مع صعود طفيف للدولار، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3376.01 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا أمس الثلاثاء، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3431.10 دولار.

وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، ما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدًا بالمائة إلى 1164.15 دولار.