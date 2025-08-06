ارتفاع أسعار النفط عالمياً
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من الخام الروسي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.93 دولار للبرميل ،كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 65.44 دولار للبرميل.
وكان كلا الخامين انخفضا بأكثر من دولار أمس الثلاثاء مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في سبتمبر.
