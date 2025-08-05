الدولار يصعد مقابل اليورو والين

الدولار يصعد مقابل اليورو والينارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو والين، اليوم الثلاثاء، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة الماضي، إذ عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، ارتفاعا بنسبة تقارب 0.24 بالمئة ليصل إلى 98.816 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609 نقطة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.12 بالمئة في أحدث التعاملات، إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار الجمعة الماضي.

كما انخفض الين الياباني بنسبة 0.14 بالمئة إلى 147.3 مقابل الدولار، فيما واصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1 بالمئة إلى 0.8089 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6464 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5898 دولار.