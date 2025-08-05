ارتفاع أسعار الذهب
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، بقرب خفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3375.89 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمائة إلى 3430.40 دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 37.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1330.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1204.25 دولار.
