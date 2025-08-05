بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 32.77 نقطة، ما يعادل نسبة 0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8583.51 نقطة.

وقد شهدت جلسة التعاملات تداول 339.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 26224 صفقة نقدية، بقيمة 83.3 مليون دينار كويتي (نحو 254 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.76 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 7622.44 نقطة، من خلال تداول 212.6 مليون سهم، عبر إبرام 18375 صفقة نقدية، بقيمة 36.7 مليون دينار (حوالي 111.9 مليون دولار).

من جهته، ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 49 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليبلغ مستوى 9247.43 نقطة، من خلال تداول 127.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 7849 صفقة نقدية، بقيمة 46.6 مليون دينار (نحو 142.12 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 14.89 نقطة، أي بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 7587.98 نقطة في أعقاب تداول 139.9 مليون سهم جراء تنفيذ 7225 صفقة نقدية بقيمة 20.11 مليون دينار (حوالي 61.3 مليون دولار).