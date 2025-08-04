الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمائة ليلامس 3351.80 دولار للأوقية، وارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 3404.80 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمائة مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 36.83 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1307.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 1189.27 دولار للأوقية.
