انخفاض الأسهم اليابانية

انخفاض الأسهم اليابانيةانخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.8 بالمائة، ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمائة. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمائة.

وتزايدت التكهنات على الصعيد الداخلي، بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.

ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد.

وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي.

وارتفع السهم 3.9 بالمائة، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7 بالمائة.