بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 23.44 نقطة، ما يعادل 0.27 في المئة، ليبلغ مستوى 8594.39 نقطة.

وشهدت جلسة التعاملات تداول 332 مليون سهم، عبر تنفيذ 22382 صفقة نقدية، بقيمة 68.3 مليون دينار كويتي (نحو 208.9 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42.13 نقطة، أي بنسبة 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 7655.84 نقطة، بعد تداول 238.4 مليون سهم، عقب تنفيذ 16538 صفقة نقدية، بقيمة 33.15 مليون دينار (حوالي 101.4 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 40.98 نقطة، أي بنسبة 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 9253.22 نقطة، من خلال تداول 93.6 مليون سهم، عبر إبرام 5844 صفقة نقدية، بقيمة 35.2 مليون دينار (حوالي 107.7 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 12.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.16 في المئة، ليبلغ مستوى 7617.14 نقطة عقب تداول 168.3 مليون سهم، عبر إبرام 8025 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار (نحو 63.9 مليون دولار).