استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار 1.4 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3340.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 % إلى 1308.85 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 % إلى 1216.25 دولار.