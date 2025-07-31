الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهرارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها منذ شهر، والذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3286.99 دولار للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة .

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3282.10 دولار .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولار .