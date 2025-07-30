الدولار يتذبذب قرب أعلى مستوى

الدولار يتذبذب قرب أعلى مستوىتذبذب الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في حين يتجه اليورو لوقف سلسلة مكاسب استمرت ستة أشهر مع تقييم المستثمرين لتكلفة اتفاق التجارة المبرم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وصعد الين مقابل الدولار بعد زلزال قوي هزّ شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وتسبب في حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في المنطقة ومعظم أنحاء الساحل الشرقي لليابان.

وشهدت أسواق العملات استقرارًا في الغالب، مع تردد المستثمرين في وضع رهانات قبل تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة.

واتفق المسؤولون الأمريكيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يومًا، وذلك بعد محادثات في ستوكهولم على مدى يومين وصفها الجانبان بالبناءة.

ويتابع المستثمرون اتفاقيات التجارة، مع سعي الدول جاهدًة لإبرامها قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب.

وصعد اليورو قليلًا إلى 1.1555 دولار بعد انخفاضه في بداية الأسبوع ووصوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.15185 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفع اليورو بنسبة 11.7 بالمئة منذ بداية عام 2025، ولكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري خلال العام.

واستفادت العملة الموحدة هذا العام من فقدان الدولار قوته بفعل السياسات التجارية المتقلبة لترامب، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.823، ليحوم قرب أعلى مستوى في شهر، ويتجه لتسجيل أول مكسب شهري هذا العام.

وارتفع الين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 147.85 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث تعاملات 148.06 ين بعد الأنباء عن الزلزال وأمواج تسونامي في المحيط الهادئ، مع خشية المستثمرين من وقوع ضرر بالبنية الأساسية في اليابان.

وبالنسبة للعملات المشفّرة، ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 118042.85 دولار، في حين صعدت عملة إيثر بنسبة 1.2 بالمئة إلى 3808.81 دولار.