الذهب يصعد بدعم هبوط عوائد السندات
صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3329.27 دولار للأوقية "الأونصة" فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3326.90 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 38.14 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1386.31 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1262.99 دولار.
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