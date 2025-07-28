الذهب ينخفض 1%انخفضت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع على أثر ارتفاع المعنويات والدولار بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3304.87 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو الجاري.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3320.20 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما جعل الذهب أغلى بالنسبة للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلة 38.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1375.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.25 دولار.