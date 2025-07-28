الذهب ينخفض 1%
انخفضت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع على أثر ارتفاع المعنويات والدولار بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3304.87 دولار للأوقية (الأونصة)، ليلامس أدنى مستوى له منذ التاسع من يوليو الجاري.
كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل 3320.20 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما جعل الذهب أغلى بالنسبة للمشترين الأجانب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلة 38.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1375.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.25 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب ينخفض 1% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.