بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 19.23 نقطة بنسبة 0.22 في المئة، ليبلغ مستوى 8573.03 نقطة.

وتم تداول 421.3 مليون سهم عبر 23190 صفقة نقدية بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي (نحو 237.8 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32.14 نقطة بنسبة 0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 7601.43 نقطة، من خلال تداول 268.4 مليون سهم عبر 15993 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 109.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 33.00 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 9239.07 نقطة، من خلال تداول 152.9 مليون سهم عبر 7197 صفقة بقيمة 39.3 مليون دينار (نحو 128.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، زاد مؤشر (رئيسي 50) بواقع 80.09 نقطة بنسبة بلغت 1.07 في المئة، ليبلغ مستوى 7588.13 نقطة، من خلال تداول 179.3 مليون سهم عبر 8946 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار (نحو 74.9 مليون دولار).