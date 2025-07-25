انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بمؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حدّ من خسائر المعدن النفيس.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولار للأوقية "الأونصة"، لكن المعدن كسب 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولار.
من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 39.14 دولار للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5 بالمئة.
وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولار وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولار.
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