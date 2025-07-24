استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم بعد هبوطها الحاد في الجلسة الماضية حيث أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع 1.3 بالمائة يوم أمس، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر لتستقر عند 3495.90 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1410.47 دولار وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1273.98 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.