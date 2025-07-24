استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم بعد هبوطها الحاد في الجلسة الماضية حيث أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع 1.3 بالمائة يوم أمس، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر لتستقر عند 3495.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1410.47 دولار وتراجع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1273.98 دولار.