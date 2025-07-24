تراجع أسعار الدولار

تراجع أسعار الدولارتراجع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل ارتفاع الين واليورو، مواصلًا هبوطه أمام العملة اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي بـ 0.3 بالمائة إلى 146.01.

وهبط مؤشر الدولار إلى 97.15، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب تقدم في اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين لتتحسن معنويات السوق.

واتجه اليورو نحو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، واستقر عند 1.1776 دولار ليصل بالقرب من أعلى مستوى له عند 1.1830 دولار فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3581 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.66135 دولار أمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمائة إلى 0.6053 دولار.