ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1%ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة عند التسوية اليوم لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية قبل انتهاء المهلة المحددة في أول أغسطس المقبل التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 3394.23 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمائة إلى 3406.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمائة إلى 38.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1440.75 دولار وزاد البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 1266.04 دولار.