انخفاض الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم بعد جلسة متقلبة فيما يقيم المستثمرون مجموعة متباينة من نتائج الأعمال ويترقبون نتائج المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة، إذ عوض انخفاض أسهم الرعاية الصحية مثل روش ونوفونورديسك المكاسب التي حققتها شركات التعدين.

وقالت شركة ستيلانتيس اليوم إنها تتوقع خسارة صافية 2.3 مليار يورو (2.68 مليار دولار) للنصف الأول من 2025، إذ واجهت شركة صناعة السيارات التحدي المزدوج المتمثل في تطوير منتجاتها مع التعامل أيضا مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتذبذبت أسهم شركات صناعة السيارات بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم، قبل أن تغلق على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة.

وقفز سهم شركة رايان إير 5.7 بالمئة بعد أن أعلنت كبرى شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا أن أرباحها الفصلية زادت بأكثر من المثلين.

وارتفعت أسهم شركات طيران أخرى مثل لوفتهانزا وإيزي جيت بنحو واحد لكل منهما.

وسجل سهم ديليفري هيرو أكبر قفزة في يوم واحد منذ أكثر من عام، وذلك بنسبة تزيد عن 16 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وأنجلو أمريكان وأنتوفاجاستا بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة بالمئة، مقتفية أثر ارتفاع أسعار المعادن الصناعية بعد أن تعهدت الصين بتحقيق الاستقرار في نموها الصناعي، وبسبب الآمال في المزيد من التحفيز.