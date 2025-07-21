دوت الخليج -

ارتفاع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقّب المتعاملين للمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. ارتفاع أسعار الذهبصعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقّب المتعاملين للمزيد من التطورات المتعلقة بالمحادثات التجارية الأميركية، وقرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليسجّل 3364.81 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنحو 0.3% إلى 3369.40 دولاراً للأونصة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجّل 38.24 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1427.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليبلغ 1248.50 دولاراً.

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