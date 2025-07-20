بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 3.71 نقطة، بنسبة بلغت 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8602.13 نقطة.

وتم تداول 862.7 مليون سهم عبر 40274 صفقة نقدية بقيمة 113.1 مليون دينار كويتي (نحو369.6 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 103.34 نقطة، بنسبة 1.39 في المئة، ليبلغ مستوى 7555.72 نقطة، من خلال تداول 737.2 مليون سهم عبر 33633 صفقة نقدية بقيمة 78.7 مليون دينار (نحو 257.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 20.97 نقطة، بنسبة 0.23 في المئة، ليبلغ مستوى 9288.29 نقطة، من خلال تداول 125.4 مليون سهم عبر 6641 صفقة بقيمة 34.3 مليون دينار (نحو 112.1 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 124.46 نقطة بنسبة بلغت 1.67 في المئة، ليبلغ مستوى 7576.49 نقطة، من خلال تداول 501.2 مليون سهم عبر 18187 صفقة نقدية بقيمة 51 مليون دينار (نحو 166.7 مليون دولار).