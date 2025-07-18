الذهب يتجه لهبوط أسبوعي
استقرت أسعار الذهب اليوم مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وانخفض الدولار 0.1 بالمائة مقابل العملات المنافسة اليوم، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1458.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم واحدًا بالمائة إلى 1293.32 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. واستقرت الفضة عند 38.13 دولار.
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