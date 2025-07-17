ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 3334.12 دولارًا للأوقية، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3340.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 37.82 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1379.46 دولارًا وتقدم البلاديوم 0.4 % إلى 1210.66 دولارات.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً خلال أوقات الغموض الاقتصادي، كما أنه يستفيد عادة من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.