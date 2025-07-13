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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 18.73 نقطة بنسبة بلغت 0.22 في المئة ليبلغ مستوى 8624.40 نقطة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 18.73 نقطة بنسبة بلغت 0.22 في المئة ليبلغ مستوى 8624.40 نقطة. وتم تداول 870.6 مليون سهم عبر 32060 صفقة نقدية بقيمة 129.1 مليون دينار كويتي (421.7 مليون دولار أمريكي ). وزاد مؤشر السوق الرئيسي 40.03 نقطة بنسبة 0.55 في المئة ليبلغ مستوى 7363.39 نقطة من خلال تداول 693.6 مليون سهم عبر 23876 صفقة نقدية بقيمة 73.7 مليون دينار (238.3 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14.35 نقطة بنسبة 0.15 في المئة ليبلغ مستوى 9365.22 نقطة من خلال تداول 177 مليون سهم عبر 8184 صفقة بقيمة 55.4 مليون دينار (181 مليون دولار). في موازاة ذلك زاد مؤشر (رئيسي 50) بنحو 4.29 نقطة بنسبة بلغت 0.06 في المئة ليبلغ مستوى 7390.85 نقطة من خلال تداول 622.8 مليون سهم عبر 17216 صفقة نقدية بقيمة 59.6 مليون دينار (194.7 مليون دولار).

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