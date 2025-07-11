ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفاع طفيف في أسعار الذهبسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، وعلى شركاء تجاريين آخرين، في وقت حدّت فيه قوة الدولار من مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3333.41 دولاراً للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3344.50 دولاراً.

وكان ترامب قد أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على الواردات القادمة من كندا، كما تخطط لفرض رسوم موحّدة تتراوح بين 15% و20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.

أما بالنسبة لباقي المعادن النفيسة، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 37.17 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1358.61 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1143.55 دولاراً.