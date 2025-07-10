ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، غير أن ارتفاع الدولار حد من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 3310.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو الماضي في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3321 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 36.31 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1 بالمائة إلى 1344.32 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1106.35 دولار.
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