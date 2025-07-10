بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ60.39 نقطة، ما يعادل نسبة 0.71 في المئة، ليبلغ مستوى 8605.67 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 718.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 34885 صفقة نقدية، بقيمة 134.9 مليون دينار كويتي ( حوالي 441.6 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 13.89 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 7323.36 نقطة، في أعقاب تداول 531.9 مليون سهم، عبر إبرام 24409 صفقات نقدية، بقيمة 62.5 مليون دينار (نحو 204.6 مليون دولار).

في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بـ81.92 نقطة، أي بنسبة 0.88 في المئة، ليبلغ مستوى 9350.87 نقطة، من خلال تداول 186.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 10476 صفقة نقدية، بقيمة 72.3 مليون دينار (حوالي 236.6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 5.07 نقطة، ما يعادل 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 7386.56 نقطة، بعد تداول 420 مليون سهم من خلال إبرام 14015 صفقة نقدية بقيمة 43.5 مليون دينار (حوالي 112.9 مليون دولار).