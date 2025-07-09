الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعدارت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين نهاية أمس "الثلاثاء"، بينما اقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولار.