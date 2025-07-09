الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع
دارت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، اليوم، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.
واستقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين نهاية أمس "الثلاثاء"، بينما اقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.