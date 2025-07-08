دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حدّ من أي زخم صعودي. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حدّ من أي زخم صعودي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3331.85 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3341.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 1368.93 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1112.88 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.