الدولار يقترب من أدنى مستوى منذ 2021

الدولار يقترب من أدنى مستوى منذ 2021اقترب سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، من أدنى مستوى له منذ عام 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ عام 2015 مقابل الفرنك السويسري، مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية الأمريكية.

وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك، بينما انخفض اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1767 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني 0.3 بالمائة إلى 1.3615 دولار.

وارتفع الدولار 0.3 بالمائة مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 ين، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق، فيما صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمائة إلى 97.145 نقطة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.8 بالمائة إلى 0.6502 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمائة إلى 0.6010 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.3 في المائة مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو.