بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 44.52 نقطة، بنسبة 0.53 في المئة، ليبلغ مستوى 8443.87 نقطة.
وتم تداول 465.2 مليون سهم عبر 24680 صفقة نقدية بقيمة 83.1 مليون دينار كويتي (274.2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 106.87 نقطة، بنسبة 1.48 في المئة، ليبلغ مستوى 7310.51 نقطة، من خلال تداول 355.8 مليون سهم عبر 18800 صفقة نقدية بقيمة 48.4 مليون دينار (159.7 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.16 نقطة، بنسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 9143.90 نقطة، من خلال تداول 109.4 مليون سهم عبر 5880 صفقة بقيمة 34.6 مليون دينار (114 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 52.37 نقطة، أي بنسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 7336.58 نقطة، من خلال تداول 261.1 مليون سهم عبر 11093 صفقة نقدية بقيمة 34.1 مليون دينار (112.5 مليون دولار).
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