ارتفاع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو
كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أثنين بالمائة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 1.9 بالمائة في شهر مايو الماضي.
وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن قطاع الخدمات كان أكبر مساهم في معدل التضخم السنوي في يونيو بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بـ 3.2 بالمائة في مايو، يليه قطاع الغذاء والتبغ بنسبة 3.1 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة في الشهر السابق.
وأشار (يوروستات) إلى أن معدل التضخم في السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بلغ 0.5 بالمائة مقارنة بـ 0.6 بالمائة في مايو، فيما واصل قطاع الطاقة تسجيل معدلات سلبية عند ناقص 2.7 بالمائة مقابل ناقص 3.6 بالمائة في الشهر السابق.
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