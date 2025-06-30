بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 16.68 نقطة، أي بنسبة 0.2 في المئة، ليبلغ مستوى 8455.16 نقطة.

وتم تداول 680.2 مليون سهم عبر 35040 صفقة نقدية بقيمة 183.6 مليون دينار كويتي (نحو 600.4 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 50.57 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المئة، ليبلغ مستوى 7194.56 نقطة، من خلال تداول 340.7 مليون سهم عبر 18970 صفقة نقدية بقيمة 52.8 مليون دينار (نحو 172.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.29 نقطة، أي بنسبة 0.37 في المئة، ليبلغ مستوى 9187.51 نقطة، من خلال تداول 339.5 مليون سهم عبر 16070 صفقة بقيمة 130.7 مليون دينار (نحو 427.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 35.20 نقطة، أي بنسبة 0.49 في المئة، ليبلغ مستوى 7221.16 نقطة، من خلال تداول 258.2 مليون سهم عبر 10350 صفقة نقدية بقيمة 36.7 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار).