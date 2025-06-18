تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة مجموعة هائل سعيد التجارية

تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة مجموعة هائل سعيد التجاريةأعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في اليمن، تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة.

وأقرت المجموعة، تعيين درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، خلفًا للحاج عبد الجبار هائل سعيد أنعم، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس ممثلي ملاك المجموعة.

وجاء هذا التعيين في سياق عملية تنظيمية داخلية تهدف إلى تعزيز دور القيادة الإدارية وتحديث الهيكل الإداري، بما يواكب التحديات الاقتصادية ويعزز من استقرار المجموعة واستمرار دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع اليمني.

ويُعد درهم عبده سعيد أنعم من أبرز قيادات المجموعة، وشغل سابقًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ولعب دورًا محوريًا في توسع أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأوضح بيان صادر عن المجموعة أن عبد الجبار هائل سعيد أنعم سيواصل أداء مهامه كرئيس لمجلس ممثلي المُلاك، موفرًا الإشراف الاستراتيجي وداعمًا للحَوْكمة الرشيدة.

يذكر أن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تضم نحو 35,000 موظف وتدير أكثر من 85 شركة في 80 سوقًا حول العالم، وتنشط في قطاعات متعددة تشمل الصناعة، التجارة، والخدمات.