ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا
ارتفعت أسعار البنزين والديزل في ألمانيا نتيجة تداعيات الحرب بين “اسرائيل” وإيران.
وفي صباح السبت، عند الساعة الثامنة، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع «سوبر إي10» على مستوى ألمانيا، وفقاً للأرقام التي أعلنها نادي السيارات الألماني، نحو 1.70 يورو (1.96 دولار) بزيادة بمقدار 5 سنتات مقارنة بسعره في الوقت نفسه يوم الجمعة، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.630 يورو بزيادة بمقدار 6 سنتات.
وكان سعر الوقود يوم الخميس أقل قليلاً من مستواه يوم الجمعة.
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