انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفطانخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة (أوبك+) والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت (5) سنتات أو (0.1%) إلى (65.58) دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (9) سنتات أو (0.1 %) إلى (63.32) دولارًا للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، سجَّلت معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، وتصدرت الأسهم الكورية الجنوبية قائمة الرابحين في المنطقة، فقفز المؤشر الرئيس "كوسبي" بنسبة 2.4%؛ ليصل إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجل مؤشرا الأسهم الصينيان "سي إس آي 300" الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في بورصتي شنجهاي وشنتشن، و"شنجهاي المركب" بنسبة 0.5% و0.3% على التوالي، بينما صعد مؤشر "هانج سنج" في بورصة هونج كونج بنسبة 0.6%.

وفي أستراليا ارتفع مؤشر "إيه إس إكس 200" بنسبة 0.7%، متجاوزًا بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي، أظهرت تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام بفعل ضعف الإنفاق، وتأثير الرياح المعاكسة في التجارة.

وفي سنغافورة تراجع مؤشر "ستريتس تايمز" بنسبة 0.3%، متأثرًا بخسائر في أسهم البنوك المحلية، بينما أظهرت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي بالهند، إشارات على افتتاح إيجابي طفيف، بعد تراجع المؤشر عن مستوى 25,000 نقطة خلال الجلسات الأخير.