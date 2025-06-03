ارتفاع حاد في أسعار الذهب

ارتفاع حاد في أسعار الذهبسجّلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا حادًا، إذ قفز سعر الأوقية تسليم الشهر الحالي بـ (81.70) دولارًا، أي بنسبة (2.5%)، ليبلغ (3,370.60) دولارًا، وذلك بعد تراجعه يوم الجمعة بـ(28.20) دولارًا، أي بنسبة (0.9%)، إلى (3,288.90) دولارًا.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة (0.5%)، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر.

وفي سوق الأسهم، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وأظهرت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز (500) ارتفع (25.50) نقطة بما يعادل (0.43) بالمئة إلى (5937.19) نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع (133.13) نقطة أو (0.70) بالمئة إلى (19246.90) نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي (39.58) نقطة أو (0.09) بالمئة إلى (42309.65) نقاط.