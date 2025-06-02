بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 1.03 نقطة بنسبة 0.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 8147.86 نقطة.
وتم تداول 319.4 مليون سهم عبر 20120 صفقة نقدية بقيمة 86.9 مليون دينار (نحو 266.7 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55.75 نقطة بنسبة 0.79 بالمئة، ليبلغ مستوى 6958.43 نقطة، من خلال تداول 139.16 مليون سهم عبر 8524 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار (نحو 53.11 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 15.21 نقطة بنسبة 0.17 بالمئة، ليبلغ مستوى 8847.14 نقطة، من خلال تداول 180.3 مليون سهم عبر 11596 صفقة بقيمة 69.6 مليون دينار (نحو 213.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 118.11 نقطة بنسبة 1.62 بالمئة، ليبلغ مستوى 7153.49 نقطة، من خلال تداول 117.2 مليون سهم عبر 6350 صفقة نقدية بقيمة 13.9 مليون دينار (نحو 42.6 مليون دولار).
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