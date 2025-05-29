الذهب يسجل أدنى مستوياته
لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة، مسجلا 3268 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العشرين من الشهر الجاري.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة، لتصل إلى 3265 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، لتصل إلى 33.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 971.30 دولار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يسجل أدنى مستوياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.