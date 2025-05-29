الذهب يسجل أدنى مستوياته

الذهب يسجل أدنى مستوياتهلامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة، مسجلا 3268 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العشرين من الشهر الجاري.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة، لتصل إلى 3265 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، لتصل إلى 33.12 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 971.30 دولار .